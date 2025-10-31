На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова

Похороны актера Меньщикова пройдут 3 ноября на Троекуровском кладбище в Москве
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Похороны заслуженного артиста, актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Его похоронят в понедельник, 3 ноября.

Анатолий Меньщиков ушел из жизни 30 октября на 76 году жизни. Причиной его смерти названа продолжительная болезнь.

Дебют Меньщикова на профессиональной сцене состоялся в 1968 году, когда он, будучи машинистом сцены московского Театра на Таганке, сыграл роль Лорана в спектакле «Тартюф» по пьесе Мольера. Затем он пошел учиться в Театральный институт им. Б.В Щукина, а после стал служить в Театре Вахтангова, где сыграл почти в сотне спектаклей. Помимо этого, он сыграл множество роле в кино.

Настоящее признание слушателей принесли Меньщикову воскресные поэтические концерты по заявкам на радиостанции «Говорит Москва».

Ранее скончалась единственная дочь Марлен Дитрих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами