Названы дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова

Похороны заслуженного артиста, актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Его похоронят в понедельник, 3 ноября.

Анатолий Меньщиков ушел из жизни 30 октября на 76 году жизни. Причиной его смерти названа продолжительная болезнь.

Дебют Меньщикова на профессиональной сцене состоялся в 1968 году, когда он, будучи машинистом сцены московского Театра на Таганке, сыграл роль Лорана в спектакле «Тартюф» по пьесе Мольера. Затем он пошел учиться в Театральный институт им. Б.В Щукина, а после стал служить в Театре Вахтангова, где сыграл почти в сотне спектаклей. Помимо этого, он сыграл множество роле в кино.

Настоящее признание слушателей принесли Меньщикову воскресные поэтические концерты по заявкам на радиостанции «Говорит Москва».

