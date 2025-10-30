Скончалась единственная дочь Марлен Дитрих Мария Рива

Единственная дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет. Об этом пишет The Washington Post.

Рива умерла во сне в доме своего сына Питера Ривы в Джиле, штат Нью-Мексико.

Мария Рива — дочь Марлен Дитрих. Она снялась в десятках фильмов. За свои роли в кино была удостоена премии «Эмми» в номинации лучшая актриса в 1952 и 1953 годах.

Рива долго работала на телевидении, а также выпустила книгу, посвященную своей матери. Она признавалась, что чувствует себя скорее биографом Марлен Дитрих, нежели ее дочерью. До своего 101 дня рождения Мария не дожила полтора месяца.

В этот же день стало известно, что возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков. В театре отметили, что работе на сцене артист посвятил практически пять десятилетий. Родным и близким Меньщикова выразили соболезнования.

Ранее умер актер дубляжа Гриневич, озвучивавший Брюса Уиллиса.