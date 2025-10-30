На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Слишком взрослые тети»: группе «Тату» предрекли провал после воссоединения

Продюсер Дробыш заявил, что группу «Тату» ждет провал после воссоединения
Reuters

Воссоединение дуэта «Тату» не принесет ему былой славы – группу ждет провал, так как сегодня ее манера и стиль не смогут увлечь молодую аудиторию, считает музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш. В нулевые годы Юлия Волкова и Елена Катина стали популярными на фоне революции российского шоу-бизнеса и всеобщего интереса к экспериментам – сегодня это уже неактуально, а сами исполнительницы больше не соответствуют своему образу в силу солидного возраста, объяснил он Общественной Службе Новостей.

Во времена появления дуэта он воспринимался публикой как глоток свежего воздуха, а их юные голоса полюбились молодежи. Тогда наблюдать за ними было интересно, так как они не боялись провокаций, отметил Дробыш. Но сегодня, по его мнению, такие манера и стиль уже не будут завораживать публику, поэтому повторить успех, который случился более 20 лет назад, не удастся.

«Честно говоря, я не представляю, какой контент нужно пилить, чтобы залететь, на старых песнях долго не удержаться. И девочки тоже не вписываются в концепт группы, там должны быть юные участницы, а не взрослые тети», — подчеркнул продюсер.

При этом он не исключил, что молодежь может и заинтересоваться некоторыми треками, желая погрузиться в культуру нулевых, но это не будет масштабно. В интересах проекта лучше заменить старых участниц на молодых артисток, заключил Дробыш.

Напомним, о воссоединения дуэта «Тату» сообщила Юлия Волкова, опубликовав совместную фотосессию с Леной Катиной. А на днях артистки рассказали о планах выступить в Японии и Мексике.

Ранее Юлия Волкова показала свою 21-летнюю дочь.

