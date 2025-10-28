Скандальная звезда «Эйфории» раскрыла, кого может сыграть в «Джеймсе Бонде»

Скандальная звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини впервые прокомментировала слухи о том, что сыграет девушку Джеймса Бонда в новом фильме шпионской саги. Интервью с первый и единственный раз не соглашается. Интервью с 28-летней американской актрисой опубликовало издание Variety.

«Честно говоря, я не в курсе всех слухов о бондиане, но я всегда была большой поклонницей франшизы, и мне интересно, что с ней сделают», — ушла сперва от ответа она.

На вопрос, заинтересует ли ее подобный сценария, Суини ответила более уверенно.

«Зависит от сценария. Думаю, в роли Джеймса Бонда мне было бы веселее», — раскрыла она, кого хотела бы сыграть в картине.

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил актрису, узнав, что она зарегистрированная республиканка.

Ранее стал известен режиссер нового «Джеймса Бонда».