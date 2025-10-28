Музыкант Вася Обломов закрыл свой бизнес в России

Музыкант и исполнитель Вася Обломов (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным издания, что управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ростовской области закрыло ИП Василия Гончарова (настоящее имя артиста) в области «звукозаписи и издания музыкальных произведений». Отмечается, что инициатором ликвидации бизнеса выступил сам музыкант.

Гончаров является основателем группы «Чебоза» и популярного музыкального проекта Вася Обломов. После начала специальной военной операции (СВО) в марте 2022 года артист покинул территорию РФ, переместившись со своей семьей в США.

25 апреля текущего года Минюст внес в артиста в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступал против спецоперации на Украине.

