На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Музыкант Вася Обломов закрыл свой бизнес в России

ФНС России закрыла бизнес музыканта Васи Обломова после его обращения
true
true
true
close
@vasyaoblomov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Музыкант и исполнитель Вася Обломов (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным издания, что управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ростовской области закрыло ИП Василия Гончарова (настоящее имя артиста) в области «звукозаписи и издания музыкальных произведений». Отмечается, что инициатором ликвидации бизнеса выступил сам музыкант.

Гончаров является основателем группы «Чебоза» и популярного музыкального проекта Вася Обломов. После начала специальной военной операции (СВО) в марте 2022 года артист покинул территорию РФ, переместившись со своей семьей в США.

25 апреля текущего года Минюст внес в артиста в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что Гончаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступал против спецоперации на Украине.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) закрыл свой бизнес в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами