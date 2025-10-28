В Uma2rman рассказали молодым артистам, как стать популярными

Группа Uma2rman рассказала, как молодым артистам добиться популярности. Слова музыкантов «Газете.Ru» передал клуб «Космонавт».

«Сейчас, когда путь от песни до слушателя стал таким коротким, у молодых артистов шансов заявить о себе гораздо больше, чем было у нас 20 лет назад. Когда мы начинали, сделать песню известной могли либо ротации на радио, либо эфиры на ТВ. Шансы добраться до них без помощи влиятельных людей из индустрии приближались к нулю», — поделились участники Uma2rman.

По словам музыкантов, сейчас стать известными стало проще благодаря большому количеству конкурсов. Шансы есть у каждого, но нужно много работать.

«Сейчас музыкантам, чтобы стать известными, нужно и мало, и много одновременно: написать песню (и не одну), которую захочется слушать. Нужно найти свою фишку, собственный стиль, который выделит тебя из многих. Есть и шоу-кейсы от музыкальных ресурсов, где можно показать себя. И конкурсы для исполнителей от фестивалей или от телеканалов — на любой вкус. У Zoloto получилось, у «Бонд с кнопкой». Нужно много работать на собой и своим материалом, чтобы быть услышанным. А это значит, шансы есть у каждого», — рассказали в группе.

