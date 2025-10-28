На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Uma2rman рассказали молодым артистам, как стать популярными

Группа Uma2rman рассказала, что шансы стать известным есть у каждого
Группа Uma2rman рассказала, как молодым артистам добиться популярности. Слова музыкантов «Газете.Ru» передал клуб «Космонавт».

«Сейчас, когда путь от песни до слушателя стал таким коротким, у молодых артистов шансов заявить о себе гораздо больше, чем было у нас 20 лет назад. Когда мы начинали, сделать песню известной могли либо ротации на радио, либо эфиры на ТВ. Шансы добраться до них без помощи влиятельных людей из индустрии приближались к нулю», — поделились участники Uma2rman.

По словам музыкантов, сейчас стать известными стало проще благодаря большому количеству конкурсов. Шансы есть у каждого, но нужно много работать.

«Сейчас музыкантам, чтобы стать известными, нужно и мало, и много одновременно: написать песню (и не одну), которую захочется слушать. Нужно найти свою фишку, собственный стиль, который выделит тебя из многих. Есть и шоу-кейсы от музыкальных ресурсов, где можно показать себя. И конкурсы для исполнителей от фестивалей или от телеканалов — на любой вкус. У Zoloto получилось, у «Бонд с кнопкой». Нужно много работать на собой и своим материалом, чтобы быть услышанным. А это значит, шансы есть у каждого», — рассказали в группе.

Ранее экс-жена солиста Uma2rman показала их дочь.

