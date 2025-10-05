На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алла Довлатова похвасталась интимной пластикой

Телеведущая Алла Довлатова сделала интимную пластику
alla_dovlatova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Алла Довлатова призналась в шоу «Ты не поверишь!», что сделала интимную пластику.

Довлатова решилась на такую процедуру ради приятных ощущений.

«Вы же понимаете, что везде тургор кожи меняется. Не только на лице. И поэтому, чтобы там тоже все было молодое-молодое, это делаю. Это очень красиво смотрится!» — поделилась артистка.

По словам Довлатовой, что мужчинам не нужно «омолаживать» свой половой орган из-за «природы». Она считает, что противоположный пол медленнее стареет. Как заявила телеведущая, для продления «мужского здоровья» представителям «сильного» пола необходимо заниматься спортом и правильно питаться.

Довлатова рассказала, что посещает косметологов, делает ботокс и подтяжки. Телеведущая добавила, что после двух перенесенных коронавирусных инфекций и наркозов от пластики у нее начали выпадать волосы. Пока артистка не планирует делать пересадку.

«Мне обещали, что через пять лет у меня будет грива», — заявила телеведущая.

Ранее Рита Дакота показала себя после пластики.

