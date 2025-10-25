Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной

Умер один из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной

В Москве умер один из дропперов, который обналичил 15 млн рублей, полученных в результате мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные документы.

Уточняется, что речь идет о Келдыбаеве Александре Вячеславовиче. Согласно материалам следствия, мужчина получил на свой банковский счет «денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27 июня – 10 млн рублей, назначение платежа – оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей».

Как пишет ТАСС, после смерти Келдыбаева производство по гражданскому делу было прекращено в части, касающейся предъявленных ему требований. Всего по данному делу проходили 10 дропперов. В отношении других фигурантов расследование продолжается, отмечает агентство.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента певица обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры Полине Лурье. В конце марта текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вернул Долиной квартиру.

Ранее жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 млн рублей.