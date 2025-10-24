На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Режиссер «Крестного отца» распродает свои вещи из-за нехватки денег

Обедневший режиссер Коппола выставил на продажу дизайнерские часы
true
true
true
close
Global Look Press

Обедневшему режиссеру Фрэнсису Форду Копполе пришлось распродавать свои вещи из-за нехватки денег. Об этом сообщает New York Times.

6 декабря режиссер трилогии «Крестный отец» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов.

Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P. Journe, изготовленные в количестве всего нескольких экземпляров и стоившие миллион долларов.

«Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — объяснил Коппола.

Последний фильм Копполы «Мегалополис» вышел в 2024 году, и его производство режиссер оплатил из собственного кармана. В прокате картина не окупилась.

«Но многие из моих фильмов со временем окупаются», — заявил режиссер, сославшись на свою картину «Апокалипсис сегодня», которая также вогнала его в долги, но за несколько десятилетий сумела принести $150 миллионов.

Ранее сыгравший в «Крестном отце» актер Аль Пачино признался, что соглашался на любые роли после потери $50 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами