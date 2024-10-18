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Звезда «Крестного отца» вспомнил, как потерял $50 млн из-за бухгалтера-мошенника

Актер Аль Пачино признался, что соглашался на любые роли после потери $50 млн

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FS/Global Look Press

84-летний актер Аль Пачино вспомнил, что потерял все свои деньги, когда ему было 70 лет, по вине бухгалтера-мошенника. Вырезку из свежих мемуаров звезды «Крестного отца» публикует Variety.

По словам Аль Пачино, его предупреждали, что бухгалтеру «нельзя доверять», но изначально актер не придавал значения этим словам. Однако затем он решил разобраться в личных финансах после нескольких крупных трат и выяснил, что находится «на мели».

«У меня было $50 млн [накоплений], а потом не осталось ничего. Была собственность, но не было денег <…> Время остановилось. Я в полной заднице», — рассказал он.

В итоге, добавил Аль Пачино, его тогдашнего бухгалтера осудили на семь с половиной лет за мошенничество. При этом актер не стал скрывать, что и сам жил не по средствам — он платил ландшафтному дизайнеру $400 тыс. ежегодно за работу в доме, где не жил.

«К тому моменту я был уже не молод и не мог зарабатывать на съемках так, как раньше. Больших гонораров, к которым я привык, уже не было. Мне стало труднее находить для себя роли», — поделился актер.

Аль Пачино пришлось соглашаться на любые роли, лишь бы заработать денег, и начать сниматься в рекламе. Именно поэтому, вспомнил актер, он сыграл в комедии «Такие разные близнецы» и поучаствовал в рекламе кофе. Аль Пачино пришлось продать свой дом и начать проводить семинары в колледжах и университетах.

Ранее Аль Пачино рассказал об интимной травме.

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