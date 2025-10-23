На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Дюны» о последствиях инсульта: «Боюсь быть неспособным жить»

Актер Стеллан Скарсгард рассказал о нарушениях речи после инсульта
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Шведский актер Стеллан Скарсгард рассказал о последствиях инсульта, перенесенного три года назад. Интервью с 74-летней звездой сериала «Чернобыль» и фильма «Дюна» опубликовало издание Vulture.

Свою жизнь он назвал уже «сверхурочной» и признался, что как будто живет «под дамокловым мечом». Из-за инсульта, продолжил артист, у него начались нарушения речи.

«Я стал внезапно забывать имена. [Во время беседы] не могу следить за ходом мысли и приводить аргумент, связывающий несколько высказываний в одно», — делится он.

Однако, подчеркнул Скаргард, он все еще жив, может работать и рад этому.

«Я не боюсь кончины, я боюсь быть неспособным жить. Такой страх», — объяснил он.

Несмотря на болезнь актер продолжает сниматься в кино. Вскоре на экраны выйдет новый фильм Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», в котором Скарсгард играет режиссера, пытающегося наладить связь с двумя дочерьми и снимающего о них фильм.

В начале октября звезда фильмов «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Один дома 2» и «Оно» Тим Карри рассказал, как стал инвалидом. К креслу-каталке он прикован после инсульта, произошедшего в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции.

