На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Валерия рассказала, как украинцы распространили фейк о ее выступлении «на их руинах»

Певица Валерия рассказала, что украинцы распространили фейк о ее выступлении
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Валерия призналась, что украинцы распространили фейк о том, что она якобы выступила «на их руинах». Об этом она рассказала «Пятому каналу» на большом гала-концерте шоу «Голос» в Кремле.

Она пояснила, что ложная информация появилась после того, как к 9 мая 2025 года она выступила с песней «С чего начинается Родина» на фоне декораций к военному фильму Сергея Коротаева «В списках не значился». Съемки картины прошли на территории кинопарка «Москино» под Троицком.

Видео репетиции на фоне декораций выложили в интернет, после чего украинские пользователи заявили, что певица якобы спела «на их руинах».

«Я просто, конечно, обомлела от этого. Кто-то написал, мол, Валерия поет про Родину нашу вот на таких руинах», — рассказала звезда.

17 октября ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Валерия имеет все шансы получить «Грэмми», став первой русской исполнительницей с престижной премией от американской Национальной академии искусств и науки звукозаписи. По словам продюсера, шансы его супруги на победу многие оценивают с «большим сомнением и издевками», в то время как сам он не сомневается, что у певицы получится «пробить железный музыкальный занавес» и сделать так, чтобы русские песни снова начали звучать по всему миру.

Ранее продюсер Виктор Дробыш признался, что Валерия является его любимой певицей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами