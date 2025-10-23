Валерия рассказала, как украинцы распространили фейк о ее выступлении «на их руинах»

Народная артистка России Валерия призналась, что украинцы распространили фейк о том, что она якобы выступила «на их руинах». Об этом она рассказала «Пятому каналу» на большом гала-концерте шоу «Голос» в Кремле.

Она пояснила, что ложная информация появилась после того, как к 9 мая 2025 года она выступила с песней «С чего начинается Родина» на фоне декораций к военному фильму Сергея Коротаева «В списках не значился». Съемки картины прошли на территории кинопарка «Москино» под Троицком.

Видео репетиции на фоне декораций выложили в интернет, после чего украинские пользователи заявили, что певица якобы спела «на их руинах».

«Я просто, конечно, обомлела от этого. Кто-то написал, мол, Валерия поет про Родину нашу вот на таких руинах», — рассказала звезда.

17 октября ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Валерия имеет все шансы получить «Грэмми», став первой русской исполнительницей с престижной премией от американской Национальной академии искусств и науки звукозаписи. По словам продюсера, шансы его супруги на победу многие оценивают с «большим сомнением и издевками», в то время как сам он не сомневается, что у певицы получится «пробить железный музыкальный занавес» и сделать так, чтобы русские песни снова начали звучать по всему миру.

Ранее продюсер Виктор Дробыш признался, что Валерия является его любимой певицей.