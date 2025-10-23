На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Курцын рассказал, за что ругает своих детей

Актер Курцын признался, что ругает своих детей за хамство
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Роман Курцын признался, что ругает своих детей за проявление неуважения или хамское поведение. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Горыныч».

«За хамство, за неуважение — это в основном то, что меня может вывести из себя. А остальное? Пытаюсь договариваться. Потому что я воспитываю трех детей: сына, дочку и своего внутреннего ребенка, поэтому мне очень сложно с ними», — признался актер.

По его словам, его сын несколько раз снялся в роли второстепенных персонажей, при этом попробовать свои силы в главной роли он пока ему не разрешает. Курцын отметил, что для этого нужно уделять съемкам много времени и «это надо заслужить». Он добавил, что его дети любят кинематограф и смотрят очень много фильмов, в том числе и современных.

В июле актер и спортсмен Олег Тактаров признался, что его дети «разбросаны по всему миру». Он пояснил, что они могут свободно перемещаться по городам за границей. По его словам, его наследники отправляются в путешествия с друзьями. Тактаров добавил, что он помогает своему внуку в финансовом плане и переводит ему деньги.

Ранее стало известно, как живут дети Михаила Ефремова.

