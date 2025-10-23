Телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 76-летнему Николаеву вызвали скорую помощь из-за проблем с легкими. У него появились серьезные проблемы с дыханием. Телеведущий также падал при ходьбе, еле говорил, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение.

Как отмечает Mash, на данный момент состояние Николаева стабилизировалось. Его выписали из больницы после того, как он поправился, снова начал ходить и дышать полной грудью. Врачи запретили знаменитости курить. По заявлению издания, артист выкуривает по две пачки в день.

Канал утверждает, что Николаев берет заказы на выступления на корпоративах. Гонорар телеведущего составляет 5 млн рублей.

13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников.

Телеведущий получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

Жена Юрия Николаева Элеонора опровергла сообщения, что телеведущий страдает от провалов в памяти.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали кинооператора Анатолия Мукасея.