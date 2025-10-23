На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не по-пацански»: актер Мамаев — об артистах, критикующих СВО и работающих в России

Актер Мамаев призвал лишить критиков СВО госфинансирования
mikhail_mamaev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда фильма «Виват, гардемарины!», актер Михаил Мамаев в комментарии «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к критикующим СВО артистам.

«Есть личное отношение человека к той или иной общественно значимой фигуре, а есть уголовный кодекс. Тут много сказано, повторяться не хочу. Но еще есть выражение «нерукопожатный человек». <...> В городских мероприятиях время от времени вижу артистов, открыто выразивших свое негативное отношение к СВО. Число их ничтожно, но такие артисты есть. Чтобы они где-то извинились, открыто выразили изменение позиции, я не видел. <...> Мне кажется, давно пора учитывать в выборе исполнителя его моральное, социальное и политическое лицо. Из уважения — и к зрителям, и к коллегам», — заявил Мамаев.

По мнению Мамаева, человек может придерживаться любых взглядов, однако в случае критики государства получать госфинансирование он не должен:

«Если это человек публичный и выражает несогласие с политикой страны, особенно — по острейшим современным вопросам, финансирование из бюджета он получать не должен. Да и некрасиво это как-то, не «по-пацански». Не согласен, но хочешь продолжать выходить на сцену? Продавай на свои выступления билеты сам. Хочешь сниматься в кино — иди в банк, бери кредит, рискуй личной собственностью и снимай. Хочешь реализовывать другие проекты в области культуры и искусства — ради Бога, но на свои кровные. Это по-честному. А контроль за смыслами — дело соответствующих контролирующих органов. Нужна ли цензура? Да, в обязательном порядке».

Актер Михаил Мамаев наиболее известен ролью Никиты Оленева в фильме «Виват, гардемарины!». В конце 2022 года стало известно, что артист добровольно отправился в зону СВО в качестве военного корреспондента.

Ранее Мамаев назвал Владимира Путина уникальным лидером.

