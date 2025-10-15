Умер иллюстратор, создавший постеры для «Звездных войн» и «Индианы Джонса»

Голливудский иллюстратор Дрю Струзан, известный своими плакатами к «Звездным войнам» и фильмам об Индиане Джонсе, скончался в возрасте 78 лет после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на менеджера художника.

Струзан был одним из любимых иллюстраторов режиссеров Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса. Оба кинодеятеля отдали ему дань уважения. Так, Лукас отметил, что Струзан умел раскрыть одним изображением мир, наполненный жизнью и яркими красками, и ему посчастливилось неоднократно работать с художником. Спилберг в свою очередь отметил, что «никто не рисовал так, как Дрю».

«Один взгляд на его легендарные фотореалистичные визуальные миры мгновенно возвращает воспоминания о фильмах и времени, когда мы их смотрели», — сказал режиссер.

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо заявил, что «мир потерял гениального художника», а он сам потерял друга.

Струзан начал карьеру в 1970-х годах, создавая иллюстрации для музыкальных групп, в числе которых были Bee Gees и Black Sabbath. Позднее он перешел к оформлению киноафиш. Его нарисованные от руки постеры на протяжении десятилетий задавали стандарты в индустрии.

В общей сложности художник создал более 150 киноплакатов, включая работы к фильмам «Бегущий по лезвию», «Назад в будущее», «Планета обезьян», а также «Гарри Поттер и философский камень».

