Песню Земфиры удалили из российских стримингов

Сервис «Яндекс.Музыка» удалил песню «Повесица» из альбома Земфиры «Вендетта»
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» принял решение удалить песню «Повесица» из альбома «Вендетта» (2005) певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом), который вышел в 2005 году.

«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — говорится в сообщении пользователям при попытке воспроизведения записи.

Кроме того, доступ к песне пропал в сервисе «VK Музыка» в связи с «нарушением правила сайта». Также запрещенная песня исчезла с альбома на платформах «Звук» и Apple Music.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что общий ежемесячный доход Земфиры в России составляет около 5 млн рублей, а годовой — около 60 млн рублей.

Стриминговые сервисы, по его словам, приносят артистке около 4,5 млн рублей ежемесячно — при ежедневной аудитории около 100 тысяч слушателей и стоимости одного прослушивания примерно в 1,5 рубля.

Ранее трек Паши Техника и Славы КПСС удалили из российских стримингов.

