В российском прокате выйдет семейная комедия «Пушистые каникулы»

Фильм «Пушистые каникулы» выйдет 6 ноября в России
Arna Media и «Ракета Релизинг»

Семейная комедия «Пушистые каникулы» выйдет 6 ноября в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Ракета Релизинг».

Картина рассказывает о девятилетних друзьях Майи и Яна. Любимый летний лагерь приятелей оказывается под угрозой сноса, так как на его месте хотят возвести роскошный курорт. Чтобы спасти лагерь и местный лес, дети намерены доказать существование легендарного медведя, обитающего в роще. На помощь им приходит говорящий скунс Фриц с таинственным прошлым.

Режиссером проекта стала Сильвия Кер. Она работала над такими проектами, как «Элита» и «Галерея Вельвет». За сценарий отвечали Марта Арменголь и Даниэль Гонсалес. Они принимали участие в картинах «Я, Элвис Риболди», «Вместе веселее» и «Спящая».

В главных ролях: Юлия Райя и Мартин Абелло Севильяно. Голосом говорящего скунса стал испанский комик Карлос Латре. Также в проекте приняли участие: Эдуард Сото, Гонсалу Диниш, Анабель Алонсо, Ана Моргаде, Адриан Гроссер, Элизабет Казановас, Иньиго Гальяно.

