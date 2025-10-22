На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ефремов о первой встрече с вышедшим из колонии отцом: «Две противоположности»

Актер Никита Ефремов рассказал, что обнялся с отцом после его выхода по УДО
true
true
true
close
Кинопоиск HD

Актер Никита Ефремов признался в интервью Лауре Джугелии, что испытал смешанные чувства при первой встрече с вышедшим из колонии отцом Михаилом.

«У меня были две противоположные штуки. На тему того, что очень хочется его обнять, прижать. А другая какая-то, что вроде и не хочется? Не знаю, эти две противоположности, когда я могу быть и таким, и сяким. Я будто это в моменте увидел. Подумаю: «О, прикольно. И такая интенция, и такая». А если я не привяжусь ни к той, ни к этой, а просто буду с ним», — поделился артист.

Ефремов признался, что ему в итоге захотелось обнять отца. Что он и сделал. Артист назвал первую встречу приятной. Актер добавил, что родитель попросил ничего про него не говорить. По словам знаменитости, отец не хочет делиться подробностями своей жизни сейчас.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

Ранее Евланов раскрыл детали разговора с Ефремовым после освобождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами