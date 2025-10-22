Ефремов о первой встрече с вышедшим из колонии отцом: «Две противоположности»

Актер Никита Ефремов признался в интервью Лауре Джугелии, что испытал смешанные чувства при первой встрече с вышедшим из колонии отцом Михаилом.

«У меня были две противоположные штуки. На тему того, что очень хочется его обнять, прижать. А другая какая-то, что вроде и не хочется? Не знаю, эти две противоположности, когда я могу быть и таким, и сяким. Я будто это в моменте увидел. Подумаю: «О, прикольно. И такая интенция, и такая». А если я не привяжусь ни к той, ни к этой, а просто буду с ним», — поделился артист.

Ефремов признался, что ему в итоге захотелось обнять отца. Что он и сделал. Артист назвал первую встречу приятной. Актер добавил, что родитель попросил ничего про него не говорить. По словам знаменитости, отец не хочет делиться подробностями своей жизни сейчас.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

