«Первый муж для шока, второй — для шика»: Elvira T рассказала о творчестве после развода

Певица Elvira T (настоящее имя — Эльвира Тугушева) в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что продолжает заниматься творчеством — вопреки материалам СМИ о затишье в ее карьере.

«У меня выходят песни — просто на радио не крутятся. Наверное, потому что песни неформатные, более андеграундные. Поэтому никакого великого затишья, о котором пишут СМИ, нет. Я раньше решила, что не хочу светиться особо на телеке, то есть быть больше для интернет-аудитории. А сейчас уже повзрослела. Думаю, ладно. Можно и светиться», — поделилась артистка.

Она также призналась, что развод, произошедший в начале этого года, сказался на ее творчестве: «Развод меняет направление. Сейчас я полностью сосредоточена на себе, на своей карьере. После развода вышел трек «Раунд», который был ответкой на мое расставание. И с этой точки я решила, что больше про это [расставание] писать и петь не буду. Последующая песня, которая у меня сейчас выходит, — уже про девушку, которая пережила опыт, знает себе цену. Репертуар [рассчитан] на уверенных, знающих себе цену девушек, которые сами всего добиваются, сильные и независимые, но тем не менее тоже хотят любви. Вот про это мои новые песни и новый альбом», — рассказала Эльвира.

По словам певицы, развод при этом она пережила спокойно — и не против еще раз выйти замуж: «Говорят, первый муж для шока, второй для шика. Ждем [того], который [будет] для шика. Будем взрывать новыми песнями».

Ранее Лолита призвала законодательно ввести присутствие скорой на концерте.