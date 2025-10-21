На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Умеет варить кашу при всех властях»: Садальский — о Михалкове

Актер Садальский заявил, что Михалков умеет «варить кашу» при любой власти
Александр Кряжев/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в комментарии «Газете.Ru» признался, что обожает актерский талант Никиты Михалкова.

«Никита — один из тех деятелей культуры, который умеет «варить кашу». При всех властях — это семейное. Поздравляю, как артиста обожаю», — сказал Садальский, снимавшийся с Михалковым в фильме «Вокзал для двоих».

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее Владимир Путин поздравил Михалкова с юбилеем.

