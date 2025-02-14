Звезда «Сумерек» рассказал, чем бесит окружающих

Актер Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях

Звезда фильмов серии «Сумерки» Роберт Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях и выглядеть при этом странно. Его цитирует издание People.

На красной дорожке мировой премьеры своего нового фильма «Микки 17», 38-летний актер кокетливо признался, что, работая над новыми проектами, иногда бесит близких.

«Я много слоняюсь вокруг, репетирую, что раздражает всех вокруг меня», — сказал он.

По словам Паттинсона, самые близкие ему люди нередко задают вопросы вроде: «Почему ты говоришь как таксист с немецким акцентом?»

В грядущем научно-фантастическом комедийном фильме режиссера «Паразитов» Пон Джун Хо Паттинсон играет «героя, который оказался в чрезвычайных обстоятельствах, работая на работодателя, требующего максимальной отдачи — даже ценой жизни».

В январе Роберта Паттинсона высмеяли за гримасы на Неделе моды в Париже.

Ранее Роберт Паттинсон почти бросил карьеру после пандемии COVID-19.