Сценарист «Слова пацана» о работе с ИИ: «Это как вдохновляться микроволновкой»

Сценарист Золотарев заявил, что ИИ заменит сценаристов позже всех

Сценарист Андрей Золотарев в беседе с NEWS.ru усомнился, что в ближайшее время искусственный интеллект сможет заменить его и его коллег.

«Это как вдохновляться микроволновкой», — заявил мужчина.

Золотарев признался, что использует нейросети только для подготовки к интервью. По его мнению, ИИ заменит сценаристов позже всех.

«Сначала он заменит пожарных, врачей, полицию и сильно потом сценаристов. Потому что правила игры для сценаристов не предопределены. Никто не знает, как правильно писать», — отметил сценарист.

По словам Золотарева, искусственный интеллект хорош там, где есть точные правила. К примеру, в точных науках. Сценарист считает, что на данный момент нейросеть пишет тексты как «троечник».

Андрей Золотарев наиболее известен по работе в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В марте режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников опроверг информацию о том, что в Подольске Московской области начали снимать новые эпизоды «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал появившуюся в СМИ информацию бредом.

