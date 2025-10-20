Певец Пенкин проснулся в перьях в отеле Новосибирска

Пенкина оштрафовали в отеле Новосибирска на 350 тысяч за порванный во сне матрас

Певец Сергей Пенкин оказался в центре курьезной истории во время своего юбилейного тура в Новосибирске. Как рассказал в своем Telegram-канале сам артист, под ним во время сна порвался матрас.

«Проснулся весь в перьях в отеле Новосибирска», — рассказал Пенкин.

Он пояснил, что пришел в номер уставший после многочисленных переездов и сразу лег спать.

«Я так крепко уснул, что не заметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев», — говорит певец.

По словам Пенкина, из-за этого среди ночи пришлось вызывать горничную, которая убирала гостиничный номер от перьев до утра.

Утром артисту пришлось заплатить отелю 350 тысяч рублей за причиненный ущерб.

Продюсер и концертный директор Сергея Пенкина Вадим Колчков прокомментировал инцидент в отеле новосибирскому порталу NGS.ru. Он уверен, что все дело в некачественном матрасе, а певец, поступил интеллигентно и добропорядочно, оплатив 350 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Сергей Пенкин тратит 70 тысяч рублей на ароматизацию зала перед выступлением.