Комик Иван Абрамов запатентовал свое имя

Комик Иван Абрамов зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака

Стендапер Иван Абрамов зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака, под которым сможет продавать одежду, обувь, различные аксессуары, а также оказывать образовательные услуги. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Комик, резидент шоу Stand Up на «ТНТ» Иван Абрамов 17 октября зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака. Исключительные права на бренд будут закреплены за артистом до мая 2035 года. Иван Абрамов сможет выпускать под своим именем одежду, обувь, различные аксессуары, галантерею, канцелярию, приспособления для мобильных телефонов, фототехнику, сумки и чемоданы. Также артист сможет оказывать образовательные, развлекательные и организационные услуги. Отметим, что комик впервые регистрирует товарный знак», — сообщили в сервисе.

По данным Rusprofile, Абрамов с 2015 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности которого связана с «областью художественного творчества».

Ранее стало известно, что ушедший из РФ производитель шин Michelin зарегистрировал в Роспатенте товарный знак.