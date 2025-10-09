Ушедшие из РФ шины Michelin регистрируют в Роспатенте товарный знак

Французский производитель шин Michelin, продавший свою часть бизнеса в РФ, зарегистрировал в Роспатенте товарный знак, под которым можно продавать одежду. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Французский производитель шин Compagnie Générale des Établissements Michelin вчера, 8 октября, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Michelin. Исключительное право на него будет действовать до февраля 2034 года. Товарный знак можно будет использовать для выпуска курток, перчаток, футболок, обуви, жилетов, головных уборов, масок для сна и других товаров», — сообщили в сервисе.

В Rusprofile напомнили, что Michelin в 2022 году приостановила производство в РФ, а в 2023 году продала российскую часть своего бизнеса компании ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». По данным Rusprofile, «Пауэр Интернэшнл-шины» по итогам 2024 года выручила 57 млрд рублей (+33% к 2023 году), чистая прибыль составила 903 млн рублей (-11% к 2023 году).

