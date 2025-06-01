Сергей Пенкин тратит 70 тысяч рублей на ароматизацию зала перед выступлением

Певец Сергей Пенкин признался в шоу «Секрет на миллион», что тратит 70 тысяч рублей на ароматизацию зала перед концертом.

Пенкин уточнил, что сумма примерная. У певца прописан в райдере запах дорогого парфюма.

«Один может стоить 30 000, другой — 40 тысяч. Вот и получается как 70 тысяч», — отметил исполнитель.

Композитор Ирина Грибулина рассказала, что актер носит с собой целый чемодан с духами. Певец пользуется каждым флаконом в разное время дня.

«Утром попрыскает одним, в обед — другим, вечером — третьим. И он себя обливает с ног до головы», — поделилась Грибулина.

Певец Ярослав Сумишевский посчитал ароматизацию зала «хорошей фишкой».

«В дорогих бутиках точно так же делают, там так же хорошо пахнет!» — добавил Сумишевский.

Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России в начале декабря 2023 года. Певец отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом. В том же месяце Пенкин признался, что будет выступать до тех пор, пока на его концерты будут ходить зрители.

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