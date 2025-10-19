На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрий Стоянов раскрыл свой райдер

Комик Юрий Стоянов заявил, что ему важна чистота в актерском вагончике
true
true
true
close
Start

Актер и комик Юрий Стоянов признался в беседе с aif.ru, что в его райдере нет ничего выдающегося.

По словам Стоянова, на съемочной площадке для него важны чистота в актерском вагончике и соблюдение «очень скромных требований». Актер назвал себя непривередливым. Комик считает, что с ним не сложно работать.

Стоянов также признался, что всегда отказывается работать в июле и берет в это время отпуск.

«Все продюсеры знают, что с 5 по 20 июля — никаких съемок. У меня день рождения, и мы всей семьей обязательно куда-нибудь выезжаем. Хотя вот 60-летие праздновали в Москве», — поделился артист.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ. Сейчас он продолжает активно сниматься в кино.

В декабре 2024-го Стоянов признался, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актерский факультет.

Ранее Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами