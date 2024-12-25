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Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой

Актер Юрий Стоянов заявил, что у его дочери ранимый характер для артистки
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актер и комик Юрий Стоянов признался в интервью с Романом Костомаровым, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актерский факультет.

Стоянов считает, что его дочь была слишком чувственной и ранимой для этой профессии в 17 лет. По словам комика, он не пожелал бы Екатерине той участи, с которыми сталкиваются его коллеги-женщины для успеха.

«Через какие страдания, через какие неудачи, как тяжело, какой путь… Тяжкий. И нужно иметь такой характер внутренний. Женщина-актриса», — поделился юморист.

В апреле Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости из-за того, что не высказывается на тему СВО. Больше всего негатива комик получил в городе, в котором вырос, — в Одессе. По словам актера, он не бросается громкими политическими высказываниями лишь потому, что привык говорить языком театра.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ.

Ранее Стоянов объяснил «эффект Кологривого».

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