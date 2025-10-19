На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: при ограблении Лувра преступники не взяли крупный бриллиант из коллекции Наполеона

Le Parisien: в Лувре грабители не тронули крупный бриллиант Наполеона
Le Régent - Joseph Cope - Musée du Louvre Objets

При ограблении в парижском Лувре грабители не тронули самый крупный бриллиант из коллекции украшений Наполеона — «Регент» весом 140 карат. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

«Однако знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант в коллекции, весом более 140 карат, уцелел. В настоящее время ущерб оценивается по фотографиям пропавших предметов», — говорится в материале.

Источники рассказали журналистам, что на улице неподалеку от музея был найдена сломанная корона императрицы Евгении Богарне.

По данным издания, преступники скрылись либо на автомобиле, либо на скутерах. Очевидцы также рассказали, что в музее после происшествия наблюдалась паника.

О происшествии сообщила министр культуры Франции Рашида Дати 19 октября. По ее словам, музей ограбили утром при открытии. Дати была на месте с сотрудниками и правоохранителями. Ведется расследование.

Позже пресс-служба музея сообщила о том, что 19 октября он «закрыт по исключительным причинам».

Ранее во Франции ограбили музей естественной истории.

