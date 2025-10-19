Прохор Шаляпин рассказал о джинсах за миллион рублей в своем гардеробе

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему подарили джинсы за 1 млн рублей

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с порталом «Страсти», что ему подарили джинсы за миллион рублей.

Шаляпин вышел в свет в джинсах от бренда Chrome Hearts. Их средняя стоимость составляет миллион рублей.

14 сентября Telegram-канал SHOT заявил, что Шаляпин поднял цену на 200 тысяч рублей на выступления на частных мероприятиях. Артист готов провести мероприятие за 1,1 млн рублей. Отмечается, что за эту сумму певец будет выступать 4 часа. В его услуги входит не только роль ведущего, но и певца.

SHOT добавил, что райдер Шаляпина – скромный. Он готов сидеть в экономе на месте с увеличенным пространством для ног, если у организатора не хватает средств на бизнес-класс. В номере отеля исполнителя должна быть горячая вода. Артист также просит немного закусок, несколько банок газировки, виски и флакон лака для волос в гримерку.

11 сентября Шаляпин рассказал, что сумма его предположительной пенсии составила 25 тысяч рублей.

Ранее Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами».