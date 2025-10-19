На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-солист «Братьев Грим» готовит иск в суд на своего брата

Экс-солист «Братьев Грим» Борис Бурдаев заявил, что брат-близнец присвоил его песни себе
true
true
true
close
Sergey Elagin/Global Look Press

Бывший участник группы «Братья Грим» Борис Бурдаев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что готовит иск против своего близнеца Константина.

«Мою личность попытались стереть из истории — из песен, которые я сам написал и спел. Мой голос остался — мое имя убрали», — заявил артист.

Бурдаев отметил, что в группе «Братья Грим» являлся лидером-вокалистом, музыкальным продюсером и композитором. По словам музыканта, в молодости он «опрометчиво» разделил права с братом, который имел лишь косвенное отношения к песням. Как объяснил экс-солист группы, он сделал это «по-братски», не думая, что его решение может привести «к таким ужасающим последствиям».

По словам Бурдаева, в результате договоренности его родственников с лейблом «Первое музыкальное» он оказался полностью исключен из концертной и рекорд-деятельности проекта.

«Без моего согласия под этим названием продолжили выходить релизы. Это, пожалуй, нонсенс в истории шоу-бизнеса — когда автор, композитор и исполнитель своих песен оказывается юридическим отстранен от собственного творчества», — отметил певец.

Бурдаев рассказал, что в последние годы его лейбл пытался урегулировать ситуацию с «Первым музыкальным». Он предложил добавить имя певца на площадках, где размещен созданный им контент. Предложение было отклонено.

Музыкант подчеркнул, что намерен продолжить отстаивать свои права через суд.

Ранее солист «Братьев Грим» перестал общаться с братом из-за наркотиков и гомосексуальности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами