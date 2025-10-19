На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автор хитов «Комбинации» признался, что стыдится своих песен

Композитор Окороков заявил, что ему стыдно за песню «Бухгалтер»
true
true
true
close
okorokov.vita_composer/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сооснователь и композитор группы «Комбинация» Виталий Окороков признался в беседе с «Пятым каналом», что ему стыдно за сочиненные им хиты.

Окороков выразил сожаление, что такие песни, как «Два кусочка колбаски», «Бухгалтер» и «American Boy» до сих пор популярны. Он считает, что фольклорное творчество является настоящим искусством.

«Я как ученик Хренникова окончил консерваторию и писал серьезную музыку... Но в восьмидесятые — «Ксюша», «Бухгалтер», «American Boy», к сожалению. Сейчас мне немножко даже стыдно за эти песни, к сожалению, но они почему-то живут. Я никак их не закопаю — народ вытаскивает и поет», — заявил композитор.

В сентябре дочь основателя группы «Комбинация» Виктория Олейникова заявила права на 16 хитов коллектива.

По словам Олейниковой, она унаследовала права на интеллектуальную собственность своего отца Александра Шишинина, который был продюсером группы и автором песен, включая хиты «American boy» и «Russian girl».

На предварительном заседании она заявила, что права были получены по завещанию после кончины ее дедушки. Ответчиками выступают РАО, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков.

Ранее Алена Апина объяснила свою пропажу из соцсетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами