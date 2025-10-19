Автор хитов «Комбинации» признался, что стыдится своих песен

Композитор Окороков заявил, что ему стыдно за песню «Бухгалтер»

Сооснователь и композитор группы «Комбинация» Виталий Окороков признался в беседе с «Пятым каналом», что ему стыдно за сочиненные им хиты.

Окороков выразил сожаление, что такие песни, как «Два кусочка колбаски», «Бухгалтер» и «American Boy» до сих пор популярны. Он считает, что фольклорное творчество является настоящим искусством.

«Я как ученик Хренникова окончил консерваторию и писал серьезную музыку... Но в восьмидесятые — «Ксюша», «Бухгалтер», «American Boy», к сожалению. Сейчас мне немножко даже стыдно за эти песни, к сожалению, но они почему-то живут. Я никак их не закопаю — народ вытаскивает и поет», — заявил композитор.

В сентябре дочь основателя группы «Комбинация» Виктория Олейникова заявила права на 16 хитов коллектива.

По словам Олейниковой, она унаследовала права на интеллектуальную собственность своего отца Александра Шишинина, который был продюсером группы и автором песен, включая хиты «American boy» и «Russian girl».

На предварительном заседании она заявила, что права были получены по завещанию после кончины ее дедушки. Ответчиками выступают РАО, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков.

