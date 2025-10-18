Рыбин и Сенчукова написали памятку к своей кончине: «Не паниковать»

Певцы и супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова написали памятку для сына к своей кончине. Об этом они рассказали в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

«У нас с Наташей есть завещание перекрестное. И еще я от руки Васе написал полную памятку действий, что делать если что. Где что лежит, как себя вести, на что обратить внимание, не расстраиваться, не паниковать», — уточнил Рыбин.

Сенчукова заметила, что после получения этой записки сын очень сильно переживал, стал чаще звонить родителям и интересоваться их здоровьем.

Супругам в 2018 году поставили диагноз «базальноклеточный рак». Артисты не стали скрывать болезнь от поклонников и рассказали об этом в шоу «Секрет на миллион». Рыбин и Сенчукова сами узнали об онкологии, когда отдыхали в Италии. Врач, который наблюдал певцов, прислал им смс, где сообщил диагноз. По воспоминаниям супругов, они тогда не придали этому особого значения и пошли на пляж. Артисты уверены, что в их болезни виновато чрезмерное увлечение загаром на солнце и в солярии.

Рыбин и Сенчукова прошли больше десяти сеансов лучевой терапии. Артисты постоянно наблюдаются у врачей и избегают появления на активном солнце. В конце 2024 года Рыбин признался, что они с женой победили рак не полностью.

