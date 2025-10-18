На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-супруг Бритни Спирс заявил, что певица ходила при детях голой и била их

Танцор Федерлайн: Спирс заставляла 11-летнего сына купаться с ней
true
true
true
close
Depositphotos

Танцор Кевин Федерлайн рассказал в своих мемуарах «Вы думали, что знаете» несколько новых подробностей о жизни со своей экс-супругой певицей Бритни Спирс. Отрывки публикует издание TooFab.

По словам Федерлайна, их сын Престон утверждал, что мать била его по лицу. Однажды Бритни заявилась к Кевину домой, утверждает он, без предупреждения, с «одной грудью, выглядывающей из разорванной футболки», и подгузником для сына Джейдена, который к тому моменту не надевал подгузник больше года.

Когда мальчики уже постоянно жили с отцом и гостили у матери, она, по словам Федерлайна, продолжала ходить при них голой — например, якобы заставляла уже 11-летнего Престона мыться вместе с ней, хотя ему было неловко.

«Однажды вечером, после очередного тревожного визита, мальчики пришли домой и сказали: «С нас хватит. Мы не вернемся туда», — делится Федерлайн.

Кроме того, экс-супруг звезды также утверждает, что во время одной из ссор с Престоном Бритни сказала сыну, что хотела бы кончины и мальчиков, и бывшего мужа.

Певица была в браке три раза. В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем артистки стал Федерлайн: они поженились в 2004-м, а в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

С 2008 года дети находятся на воспитании у Федерлайна — тогда из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц призналась, что потеряла ребенка. 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные расстались. Бракоразводный процесс закончился в 2024 году.

Кроме того, рассказал Федерлайн, Спирс якобы употребляла алкоголь во время беременности и наркотики во время грудного вскармливания.

Ранее Бритни Спирс упала с лестницы и повредила ногу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами