Наталья Варлей госпитализирована в московскую клинику

РЕН ТВ: актриса Наталья Варлей госпитализирована в Москве с болями в кисти руки
Илья Питалев/РИА Новости

Актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из московских клиник с болями в кисти руки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации телеканала, звезде «Кавказской пленницы» провели хирургическое вмешательство — эндоскопическое расширение, чтобы устранить болевые ощущения.

Артистка обратилась за медицинской помощью еще 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болей в кисти.

Как отмечают специалисты, подобные проблемы с кистью обычно возникают вследствие перенесенной травмы или длительной работы за компьютером.

В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. По данным канала, у нее обострились послеродовые проблемы. Журналисты добавили, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина находится в командировке по работе. Авторы публикации сообщили, что женщине стало плохо якобы во время съемок.

Ранее госпитализировали французскую актрису Брижит Бардо.

