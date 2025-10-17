Наталья Варлей госпитализирована в московскую клинику

РЕН ТВ: актриса Наталья Варлей госпитализирована в Москве с болями в кисти руки

Актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из московских клиник с болями в кисти руки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации телеканала, звезде «Кавказской пленницы» провели хирургическое вмешательство — эндоскопическое расширение, чтобы устранить болевые ощущения.

Артистка обратилась за медицинской помощью еще 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болей в кисти.

Как отмечают специалисты, подобные проблемы с кистью обычно возникают вследствие перенесенной травмы или длительной работы за компьютером.

