На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Слоны-призраки» Херцога откроют кинофестиваль в Петербурге

Фестиваль «Послание к человеку» стартует 17 октября с показа «Слонов-призраков»
true
true
true
close
Пресс-служба 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» открывается 17 октября с показа российской премьеры картины Вернера Херцога «Слоны-призраки», которая впервые была представлена на Венецианском кинофестивале. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Кинофорум пройдет в Санкт-Петербурге, а в его программе будут представлены 82 конкурсных фильма и 96 картин в рамках 11 специальных программ. Фильм открытия покажут в кинотеатре «Аврора» в 16:00, а последующая церемония пройдет в Театре Академии танца Бориса Эйфмана. В торжестве примут участие студенты Академии танца Бориса Эйфмана и инди-группа SAMRATTAMA, солист — Самрат Иржасов (Казахстан).

Организаторы также раскрыли, что международное жюри возглавит итальянский киновед и продюсер Марко Мюллер — директор Центра исследований киноискусства Шанхайского университета и заслуженный профессор Шанхайской киноакадемии. Компанию ему составят: франко-израильский режиссер Мили Пешерер, постановщик Акасиу ди Алмейда, актриса Мария Мацель и Сильван Жорж.

В состав национального жюри войдут продюсер, киновед и член Европейской киноакадемии Ситора Алиева, российский режиссер Рената Джало и британский продюсер Филип Перкон, основатель компании Perkon Productions.

Конкурс экспериментальных фильмов In Silico будут оценивать художник-новатор Платон Инфанте, кинематографист Тихон Пендюрин, участник кинообъединения «Луч» и творческого объединения «Манифест», а также киновед и кинокритик Анастасия Сенченко, автор журнала «Искусство кино» и «Кино ТВ».

Подробнее — читайте на сайте «Послания к человеку».

Ранее стало известно, сколько миллионов заработали «Тату» в Мексике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами