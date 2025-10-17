«Слоны-призраки» Херцога откроют кинофестиваль в Петербурге

Фестиваль «Послание к человеку» стартует 17 октября с показа «Слонов-призраков»

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» открывается 17 октября с показа российской премьеры картины Вернера Херцога «Слоны-призраки», которая впервые была представлена на Венецианском кинофестивале. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Кинофорум пройдет в Санкт-Петербурге, а в его программе будут представлены 82 конкурсных фильма и 96 картин в рамках 11 специальных программ. Фильм открытия покажут в кинотеатре «Аврора» в 16:00, а последующая церемония пройдет в Театре Академии танца Бориса Эйфмана. В торжестве примут участие студенты Академии танца Бориса Эйфмана и инди-группа SAMRATTAMA, солист — Самрат Иржасов (Казахстан).

Организаторы также раскрыли, что международное жюри возглавит итальянский киновед и продюсер Марко Мюллер — директор Центра исследований киноискусства Шанхайского университета и заслуженный профессор Шанхайской киноакадемии. Компанию ему составят: франко-израильский режиссер Мили Пешерер, постановщик Акасиу ди Алмейда, актриса Мария Мацель и Сильван Жорж.

В состав национального жюри войдут продюсер, киновед и член Европейской киноакадемии Ситора Алиева, российский режиссер Рената Джало и британский продюсер Филип Перкон, основатель компании Perkon Productions.

Конкурс экспериментальных фильмов In Silico будут оценивать художник-новатор Платон Инфанте, кинематографист Тихон Пендюрин, участник кинообъединения «Луч» и творческого объединения «Манифест», а также киновед и кинокритик Анастасия Сенченко, автор журнала «Искусство кино» и «Кино ТВ».

Подробнее — читайте на сайте «Послания к человеку».

