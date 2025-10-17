«Я не верю в эти обвинения»: коллега отреагировала на секс-скандал вокруг фотографа Бородулина

Коллега Александра Бородулина Елизавета Фурдилова-Васильева заявила «Газете.Ru», что не верит в обвинения в адрес фэшн-фотографа от моделей.

Накануне издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что против Бородулина выдвинули обвинения десятки моделей. По данным Telegram-канала, мужчина под предлогом съемок для кино предлагал моделям участие в эротических проектах на коммерческой основе.

«Я не верю в эти обвинения и считаю, что они появились на фоне того, что кто-то захотел пропиариться за счет имени Александра Львовича. В модельной сфере, когда люди хотят получить популярность, они начинают копаться в чужом грязном белье», — сказала Фурдилова-Васильева.

По словам коллеги, у нее исключительно плодотворный опыт работы с Бородулиным.

«Александр Львович принимает активное участие в сохранении и продвижении деятельности, связанной с наследием моего дедушки — фотографа Сергея Васильева. Для меня он в первую очередь наставник и старший друг», — пояснила Елизавета.

Как утверждал ранее SHOT, на обвинения отреагировала дочь фотографа Зоя Милова. По данным Telegram-канала, она начала угрожать пострадавшим уголовной ответственностью. Сам Бородулин не прокомментировал появившуюся информацию.

Александр Бородулин известен как фэшн-фотограф, работавший с ведущими изданиями и моделями. В его портфолио — сотрудничество с американскими Playboy и Vogue.

Елизавета Фурдилова-Васильева — внучка единственного в мире пятикратного обладателя премии World Press Photo Сергея Васильева. Девушка посвятила жизнь тому, чтобы продвигать деятельность и сохранить наследие знаменитого родственника.

