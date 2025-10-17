На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я не верю в эти обвинения»: коллега отреагировала на секс-скандал вокруг фотографа Бородулина

Коллега Бородулина Елизавета считает обвинения в адрес фотографа Vogue пиаром
true
true
true
close
Из личного архива Елизаветы Фурдиловой-Васильевой

Коллега Александра Бородулина Елизавета Фурдилова-Васильева заявила «Газете.Ru», что не верит в обвинения в адрес фэшн-фотографа от моделей.

Накануне издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что против Бородулина выдвинули обвинения десятки моделей. По данным Telegram-канала, мужчина под предлогом съемок для кино предлагал моделям участие в эротических проектах на коммерческой основе.

«Я не верю в эти обвинения и считаю, что они появились на фоне того, что кто-то захотел пропиариться за счет имени Александра Львовича. В модельной сфере, когда люди хотят получить популярность, они начинают копаться в чужом грязном белье», — сказала Фурдилова-Васильева.

По словам коллеги, у нее исключительно плодотворный опыт работы с Бородулиным.

«Александр Львович принимает активное участие в сохранении и продвижении деятельности, связанной с наследием моего дедушки — фотографа Сергея Васильева. Для меня он в первую очередь наставник и старший друг», — пояснила Елизавета.

Как утверждал ранее SHOT, на обвинения отреагировала дочь фотографа Зоя Милова. По данным Telegram-канала, она начала угрожать пострадавшим уголовной ответственностью. Сам Бородулин не прокомментировал появившуюся информацию.

Александр Бородулин известен как фэшн-фотограф, работавший с ведущими изданиями и моделями. В его портфолио — сотрудничество с американскими Playboy и Vogue.

Елизавета Фурдилова-Васильева — внучка единственного в мире пятикратного обладателя премии World Press Photo Сергея Васильева. Девушка посвятила жизнь тому, чтобы продвигать деятельность и сохранить наследие знаменитого родственника.

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд официально подтвердила новый роман.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами