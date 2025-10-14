На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятки моделей обвинили фотографа из РФ в домогательствах: «Убеждал девушек в «невинности»

«База»: фэшн-фотограф Бородулин обвинен в сексуальных домогательствах на съемках
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Десятки моделей обвинили известного фэшн-фотографа Александра Бородулина в сексуальных домогательствах во время съемок. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По словам потерпевших, фотограф всегда действовал по отработанному сценарию: он, представляясь потенциальным кинопродюсером, приглашал девушек на кастинг в свою московскую студию, а затем уговаривал моделей участвовать в эротических съемках на коммерческой основе.

«Бородулин убеждал девушек в «невинности» съемочного процесса — только романтические поцелуи и объятия, но на деле этим не всегда ограничивалось», — подчеркивается в публикации.

«База» отмечает, одна из пострадавших описала случай, когда после отказа фотограф начал приставать к ней после несостоявшейся съемки. Однако СМИ подчеркивает, что некоторые модели были готовы к откровенным съемкам и относились к подобным предложениям с пониманием.

«И вовсе не были против против откровенных кадров с «продолжением». Актрисы сообщают, что становились свидетелями таких эротических сцен, случайно пришедшие раньше на кастинг», — подчеркивается в статье

На обвинения отреагировала дочь фотографа — Зоя Милова, которая начала угрожать пострадавшим уголовной ответственностью. Сам Александр Бородулин пока не прокомментировал появившуюся информацию.

Александр Бородулин известен как фэшн-фотограф, работавший с ведущими изданиями и моделями. В его портфолио — сотрудничество с американскими Playboy и Vogue.

Ранее адвокат рассказал, что ждет Блиновскую в колонии.

