Покровский об эволюции политических взглядов: «Шел с родителями Ходорковского до метро»

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) признался, что его политическая активность в России развивалась неравномерно. Об этом артист рассказал в YouTube-интервью с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом).

По словам Покровского, он стал обращать внимание на происходящее в стране, когда стал чаще уезжать за границу «за поисками чего-то музыкального», в то время как группа «Ногу свело!» переживала очередной спад в России.

«Это происходило неравномерно. Как пример могу привести Болотную: я не ходил, но очень много шастал в Лондон. Среди моих знакомых были люди, которые уехали туда после того, как раздербанили ЮКОС. Соответственно, дружа и общаясь с этими людьми, я был в курсе каких-то событий. Я был на двух заседаниях Ходорковского» (признан в РФ иностранным агентом), — поделился музыкант.

Покровский признался, что первое посещение заседания состоялось по приглашению пресс-службы экс-главы ЮКОСа, которая стремилась привлечь медийных персон к судебному разбирательству. Второе посещение было уже по его инициативе.

«А второй раз — несколько то ли дней, то ли недель спустя — я пошел по собственному желанию. У меня был эпизод, что мы шли с мамой и папой Ходорковского до метро после зала суда», — сказал он.

