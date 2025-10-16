На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Монеточка о творчестве Shaman и переезде: «Не все рождены героями»

Певица Монеточка призналась, что ничего не чувствует при прослушивании Shaman
true
true
true
close
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) призналась, что не испытывает никаких эмоций при знакомстве с творчеством певца Shaman. Своим мнением исполнительница поделилась в рамках YouTube-проекта Drama Queens.

«Недавно мой знакомый побывал на концерте Shaman. Он говорил, что чувствовал какую-то пустоту. Просто фасад. Наверное, это совпадает и с моими чувствами от его творчества. Я ничего не чувствую. Пустота. Мне ни обидно, ни вызывает злости», — заявила артистка.

Также Монеточка добавила, что, по ее мнению, русская культура «практически единодушно показала свое антивоенное лицо» в 2022 году. Она отметила, что оставшиеся в стране люди попадают в две категории: заложники ситуации и «неяркие представители [культуры]».

«Заложники ситуации — это невыездные люди. Те, у кого невыездные дети, у кого нет возможности переехать из-за семьи», — пояснила исполнительница.

Гырдымова назвала свой отъезд из России «настоящей роскошью и привилегией», поэтому она не требует от других повторения своего пути.

«Я быстро все продала и уехала. <…> Я горжусь путем, который я прошла, но было бы странно требовать его от всех. Не все люди рождены героями и не у всех есть такие возможности, как у меня», — подытожила певица.

Ранее певица Надежда Бабкина заявила, что с удовольствием запишет дуэт с Shaman.

