Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает концертное агентство «Мельница».

«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию», — говорится в посте.

В агентстве добавили, что коллектив расстроен, но несмотря на огромное стремление выступить для российских фанатов, на данный момент это мешают сделать «обстоятельства».

Hollywood Undead должны были выступить в Москве и Санкт-Петербурге в следующем году: 28 и 30 мая соответственно. В последний раз группа выступала в России в 2019-м, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, группа отменила выступления из-за хейта в социальных сетях.

«Незалежные завалили американцев угрозами/оскорблениями и пообещали продолжать это бесконечно», — сказано в сообщении.

Подобные сообщения, как утверждает Mash, стали появляться на страницах группы сразу после публикации анонса концертов в российских городах.

