Раскрыта стоимость активов Киркорова: «Единственное, чего у него нет — «Грэмми»

«Звездач»: певец Киркоров владеет особняком за 1 млрд рублей в Подмосковье
Основным активом артиста Филиппа Киркорова стал особняк в элитном подмосковном поселке Раздоры, чья стоимость оценивается в сумму от 700 млн до 1 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

СМИ сравнивает резиденцию народного артиста с французским Версалем. Ее площадь составляет 340 кв. м. Также у Киркорова есть две квартиры в Москве: апартаменты площадью 332 кв. м на Земляном Валу и 400 кв. м с машиноместом — в Филипповском переулке.

Среди зарубежных активов Киркорова — квартира в Латвии, приобретенная в ипотеку, недвижимость в Болгарии и жилье в Майами, включая роскошную виллу на La Gorce Drive с семью спальнями и бассейном.

«В США Киркорову принадлежала квартира в Майами (201 кв. м), купленная за $1,63 млн и проданная в 2024 году за $2,675 млн. Другие объекты недвижимости продавались или переписывались на родственников», — подчеркивают авторы публикации.

«Звездач» заявляет, что основная компания артиста — ООО «Филипп Киркоров Продакшн» — является одним из лидеров рынка. Ее выручка составила 161,2 млн рублей за 2024 год, а прибыль — 148 млн рублей. Также у Киркорова есть доля в ООО «РДВ С» вместе с другими звёздами российской эстрады и в фирме «Строительные решения».

«Кажется, единственное, чего у Киркорова пока нет — это «Грэмми». И покоя», — иронизирует Telegram-канал, подводя итоги.

Ранее стало известно, сколько миллионов заработали «Тату» в Мексике.

