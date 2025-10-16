Попавшая в рабство экс-участница «Голоса» может быть жива: «Требуют выкуп»

Бывшая участница шоу «Голос» в Белоруссии — 27-летняя Вера Кравцова — до сих пор числится пропавшей без вести в Мьянме. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал, ссылаясь на источник из МИД Белоруссии, подчеркивает, что тело девушки не найдено. Прямых доказательств ее смерти нет. Сейчас посольство Белоруссии активно ведет розыскные мероприятия.

Также существует версия, что информация о смерти Кравцовой могла быть фальсифицирована для вымогательства денег у ее семьи. Якобы злоумышленники потребовали у близких 26-летней артистки полмиллиона долларов.

Накануне СМИ Белоруссии сообщали, что Вера прилетела в Бангкок (Таиланд) в середине сентября, а 20 сентября оказалась в Янгоне — крупнейшем городе Мьянмы. Перелет был официально зафиксирован. Вместо работы моделью Вера попала в рабство.

«Хозяева» определили ее в «скам-центр», где девушек заставляют убеждать собеседников инвестировать в несуществующие проекты или иным способом расставаться с деньгами. Позже от похитителей пришло сообщение о том, что Вера умерла, а ее тело уже кремировали.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин расчленил знакомую и спрятал ее останки в 20 мусорных контейнерах.