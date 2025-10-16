На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
18-летняя солистка Stoptime получила 13 суток ареста за исполнение песни Noize MC

Суд Петербурга приговорил солистку группы Stoptime к 13 суткам за песню Noize MC
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил солистку уличной группы Stoptime Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) к 13 суткам административного ареста. Об этом сказали в пресс-службе Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга.

18-летнюю Логинову признали виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Причиной стало публичное исполнение ею песни Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив Лебединое озеро». Суд решил, что девушка устроила несанкционированное выступление, собравшее около 70 человек, чем создала помехи прохожим по пути к метро.

«В ходе проведения данной акции наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры, а именно к входу в вестибюль станции метрополитена «Восстания-2», тем самым нарушив общественный порядок», — подчеркнули в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания артистка подтвердила факт исполнения композиции, однако отрицала организацию массового мероприятия, заявив, что место для выступления было выбрано спонтанно. Она пояснила, что оно ей просто «понравилось».

Защита настаивала на прекращении дела. А мать артистки, отмечает «Фонтанки», даже принесла на заседание дипломы дочери за участие в творческих конкурсах — в том числе за вокальное выступление на студенческом фестивале «Студвесна».

Ранее стало известно, что певица Бьянка отменила концерт в Кургане.

