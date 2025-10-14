На день рождения «российского нового пирата» Пистолетова никто не пришел

Блогер Пистолетов не смог продать билеты на день рождения и отменил вечеринку

Блогер, музыкант и актер Александр Пистолетов отменил вечеринку по случаю дня рождения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пистолетов планировал организовать мероприятие 18+ по случаю своего 54-летия. Он выбрал московскую арт-площадку, которая вмещает в себя до 100 человек. На вечеринке актер планировал исполнить свои треки, а также устроить созвон с блогером Юрием Хованским. На празднике должны были подавать шампанское и торт, из которого должен был выпрыгнуть именинник.

Пистолетов принял решение не проводить мероприятия, так как билеты не были раскуплены. Блогер просил за вход 3,5 тысячи рублей.

Александр Пистолетов известен по своим провокационным роликам и шоу эротического содержания. Он получил наибольшую популярность по клипу «Я российский новый пират». Блогер также участвовал в поединке в лиге Pop MMA в рамках проекта Epic Fighting. Он периодически проводит стримы и записывает видео для TikTok.

