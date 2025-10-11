Апина о решении развестись после 25 лет брака: «Думал, что у меня климакс»

Певица Алена Апина призналась, что решение о расставании со своим супругом Александром Иратовым после 25 лет брака далось ей нелегко — особенно учитывая наличие ребенка в семье. Об этом она рассказала на шоу «Сама Меньшова».

Изначально Апина договорилась с супругом пожить отдельно, однако приняла окончательное решение о разводе, когда Иратов уехал на каникулы с дочерью.

«Я выложила пост, что мы разводимся. Он был об этом уведомлен, но не воспринимал всерьез. Он до сих пор думал, что у меня климакс. Что меня шибануло, и я сошла с ума», — поделилась певица.

После публичного объявления о разводе, вспомнила артистка, последовала бурная реакция со стороны супруга:

«Начались звонки: «Что ты творишь? Ребенок плачет и так далее».

По словам Апиной, ее дочь Ксения «ужасно» восприняла новость о разводе родителей, но впоследствии певица объяснила ей причину своего решения.

Брак Ипатова и Апиной, в котором родилась дочь Ксения, закончился в 2017 году. Основными причинами развода певица назвала постоянные измены со стороны мужа — и равнодушие супруга по отношению к ней в целом.

