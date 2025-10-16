На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Жуков заявил о дефиците военно-патриотических песен в России

Сергей Жуков написал 15 песен для театрального дебюта в мюзикле «Ты у меня одна»
Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков написал для музыкального спектакля «Ты у меня одна» 15 песен, передает РИА Новости.

Музыкант отметил, что композиции отличаются по жанру. Среди них есть народные и лиричные песни.

«Для меня стало открытием, что самыми сложными композициями оказались веселые песни!» — признался Жуков.

Он добавил, что в тяжелые времена люди не прекращают любить, радоваться и верить. По мнению музыканта, положительные моменты на фоне ужасов войны придают спектаклю остроту.

Жуков рассказал, что на четыре песни из постановки «Ты у меня одна» были сняты клипы. Они рассказывают о спектакле, привлекают новых зрителей и вызывают новые эмоции, поскольку объединяют театр, видео и музыку.

По словам музыканта, он рос на «пронзительных и честных» песнях Великой Победы. Они были основаны на историях тех, кто пережил страшные военные события.

«Сегодня таких песен почти нет — и нашим детям просто неоткуда черпать память и уважение к героям войн», — выразил мнение Жуков.

«Ты у меня одна» — это военно-патриотический мюзикл. Его действие разыгрывается сейчас и в годы Великой Отечественной войны. Спектакль приурочен к 80-летию Победы. Жуков стал автором идеи постановки, композитором и продюсером проекта. Премьерные показы пройдут 16 и 17 октября в Московском Губернском театре.

Ранее Сергей Жуков получил первую роль в театре.

