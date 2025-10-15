Дана Борисова вышла замуж за 55-летнего актера: «Неромантичный»

Телеведущая Дана Борисова вышла замуж за актера Владимира Тишко в рамках проекта «Свадьба вслепую». Об этом сообщает портал «Страсти».

Участники проекта проводят некоторое время в качестве семейной пары. Борисова испытала смешанные эмоции при встрече с 55-летним Тишко. Звезде не понравилась его спортивная фигура. По словам знаменитости, ее «не завело», что у артиста не было «никакого животика».

Борисова отметила, что Тишко оказался неромантичным и «неотесанным» в отношениях.

«Я его к концу проекта, конечно, воспитала, чтобы он мог хотя бы какой-то комплимент из себя выдавить, цветы подарить, но изначально он был совершенно в этом плане неотесанный, в плане романтизма», — заявила телеведущая.

Тишко также признался, что ему было нелегко с Борисовой. Он заявил, что на экстремальном шоу «Выживалити» было менее дискомфортно, чем на «Свадьбе вслепую».

Телеведущая Дана Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.

Ранее Дана Борисова стала женой короля рыбного бизнеса.