Певица Слава рассказала, как оказалась вся в крови дома

Певица Слава рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об инциденте, который привел ее в шок.

По словам Славы, инцидент случился утром 15 октября, когда она готовила себе кофе. Артистка услышала крики и стоны. Как оказалось, одна из собак певицы по имени Соня зажала в угол вторую, более маленькую, и укусила. Исполнительница призналась, что не может рассказывать эту историю без мата.

«Я Соню отодвигаю, беру эту собаку. Весь пол в крови. Все в крови. Я вся в крови. Было такое ощущение, что она откусила ей ногу. Жужа лает, плита горит, Соня (в шоке), я вообще пипец», — заявила артистка.

Слава осмотрела укушенную собаку, промыла ей лапы и положила отдыхать. Через несколько минут питомец спрыгнул с дивана и начал играть «как ни в чем не бывало». Это успокоило артистку. Певица призналась, что сильно перепугалась за животное.

6 октября Слава вышла на связь в соцсетях в слезах. Она рассказала, что в последнее время ее самые близкие и родные люди совершают мерзкие и предательские поступки по отношению к ней. Артистка пожаловалась, что ее «втоптали» в землю.

Ранее певица Слава решила продать московскую квартиру после заявлений о предательстве родных.